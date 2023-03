Inflação aumenta para os 10,4% no Reino Unido

Há vários meses que os britânicos atravessam uma situação económica difícil, mas este mês o cenário complicou-se ainda mais. A taxa de inflação subiu, inesperadamente, para os 10,4%m valor que é cinco vezes superior ao objetivo de 2% fixado pelo Banco de Inglaterra.

Como consequência, o Banco de Inglaterra poderá aumentar taxas de juro, num momento em que o setor financeiro já sente a pressão depois da queda do banco norte-americano Silicon Valley Bank e do resgate do Crédit Suisse.

Mas a inflação não se fica apenas por Inglaterra. No Bangladesh, consumidores e vendedores também lutam contra o aumento dos preços, uma vez que a inflação subiu em fevereiro para a taxa mais alta dos últimos meses.

O aumento dos preços sente-se em todas as partes do mundo e é, sobretudo, efeito da guerra na Ucrânia e das alterações climáticas.

Contudo, para as regiões mais desfavorecidas, agrava-se ainda mais as condições de vida.