“As nossas famílias vivem do quê?”: proprietários de alojamento local contestam novas medidas

Dezenas de proprietários de alojamento local protestaram no Porto este sábado contra o pacote de medidas "Mais Habitação". Temem que a legislação do Governo ponha em causa o setor.

Em vez de manifestação preferiram chamar-lhe uma ação de sensibilização.

Para estes empresários é preciso chamar a atenção para as medidas do Governo incluídas no pacote "Mais Habitação" que, garantem, prejudicam bastante quem investiu no ramo do alojamento local.

“Estamos a falar de licenças que vão ser avaliadas, o IMI agravado”, disse à SIC uma proprietária de alojamento local.

“Se formos obrigados a pagar uma taxa que representa quase o dobro do nosso resultado da nossa atividade, as nossas famílias vivem de quê e comem o quê?”, questionou outro proprietário.

“Daqui a sete anos a minha licença caduca, poderá ser renovada ou não. É o único setor de atividade em Portugal a prazo”, lamentam.

Pedem, por isso, a intervenção do Presidente da República e lembram que vários outros negócios vão ser também afetados.

“Lavandarias, pequenos empresários de construção civil, transfers, contabilistas…”, apontam.

“Há pessoas que investiram poupanças de uma vida e reabilitaram imóveis com uma determinada expectativa e está a sair defraudada”.

As medidas do pacote “Mais Habitação” relativas ao alojamento local são discutidas em Conselho de Ministros na quinta-feira, dia em que estão já marcados novos protestos no Porto, em Lisboa e em Faro.