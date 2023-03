Confiança dos consumidores e clima económico voltam a aumentar em março

O indicador de confiança dos consumidores e o indicador de clima económico melhoraram nos primeiros três meses do ano, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No caso da confiança dos consumidores, o INE nota que esta aumentou entre dezembro e março, “interrompendo o perfil negativo dos três meses anteriores, que culminou, em novembro, no valor mais baixo desde abril de 2020, no início da pandemia”. Contudo, em março este indicador melhorou de “forma ligeira” quando comparado com os primeiros dois meses, nota o gabinete estatístico.

Por sua vez, o indicador do clima económico (que mede a confiança dos empresários) subiu entre janeiro e março, ainda que, tal como nos consumidores, o aumento de março tenha sido ligeiro. Este aumento inverte “o movimento descendente iniciado há um ano”.

Contudo, a confiança não aumentou em todos os setores. Se na indústria transformadora e no setor da construção e obras públicas houve um aumento da confiança, o mesmo não aconteceu no comércio e houve inclusive uma queda “expressiva” no setor dos serviços.