Há cada vez mais jovens a entregar a casa ao banco porque não conseguem pagar os empréstimos. Segundo a DECO, são já milhares a renegociar os créditos.

Quem pediu dinheiro emprestado para comprar casa tem visto aumentar o valor que paga ao banco. O ritmo das taxas até abrandou em março por causa da ameaça de uma crise financeira.

Prestações podem aumentar

Ainda assim, quem tiver os contratos revistos em abril pode contar com um aumento da prestação que pode chegar a quase 140 euros num empréstimo de 150 mil euros a 30 anos com um spred de um por cento.

Segundo a DECO, já há famílias com uma taxa de esforço superior a 60%.

"A Banca tem de ter aqui um grande papel, um papel de grande abertura para renegociar o crédito à habitação e não andar a colocar entraves e informações que levam que as famílias receosas com a situação possam entrar em situação de incumprimento", revela Natália Nunes, da DECO.

No último mês do ano passado, segundo o Banco de Portugal, mais portugueses pediram crédito ao consumo para fazer face ao aumento do custo de vida.