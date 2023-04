McDonald's fecha sede três dias para anunciar despedimentos em massa

A McDonald's vai encerrar por três dias - segunda, terça, e quarta-feira - a sua sede empresarial, em Chicago, nos Estados Unidos da América (EUA), para proceder a despedimentos no âmbito da reestruturação da empresa, noticiou o The Wall Street Journal no domingo.



No âmbito do processo de reestruturação anunciado em janeiro deste ano, a empresa enviou um e-mail aos seus trabalhadores de escritório - a maioria norte-americanos - a avisar que iria fechar as instalações centrais e que os funcionários deveriam trabalhar remotamente. Pediu também que cancelassem quaisquer reuniões presenciais para esses dias.



O objetivo é anunciar aos trabalhadores remotamente decisões sobre despedimentos e outras mudanças internas.

“Durante a semana de 3 de abril iremos comunicar decisões chave relacionadas com cargos e níveis de pessoal em toda a organização”, refere o e-mail. A empresa tem mais de 150 mil trabalhadores, com 30% da força de trabalho total concentrada nos EUA. Em 2019, contabilizava 205 mil. E em 2017 o total global de trabalhadores era de 235 mil.



Em entrevista no início do ano, o presidente executivo da McDonald's, Chris Kempczinski, disse que o objetivo da reestruturação era conseguir poupanças, mas não detalhou quantos cargos iriam desaparecer.

A McDonald's já tinha sinalizado aos trabalhadores em janeiro, através de um e-mail, que iria reestruturar a empresa por ter uma estrutura pesada, com ineficiências e redundâncias internas, antecipando consolidação e eliminação de departamentos, segundo o jornal norte-americano.