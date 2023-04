Greenvolt vende parque eólico na Polónia por 18,8 milhões de euros

A Greenvolt assinou um acordo para a venda de um parque eólico na Polónia que ainda não foi construído e que será alienado por 18,8 milhões de euros, informou a empresa portuguesa de energias renováveis em comunicado esta terça-feira.

Questionada pelo Expresso sobre a identidade do comprador, a empresa liderada por João Manso Neto recusou revelar a entidade com a qual celebrou o acordo, indicando que o comprador solicitou o sigilo neste negócio, mas admitindo tratar-se de um grupo polaco.

O projeto é um parque eólico no noroeste da Polónia que terá 8 megawatts (MW) de capacidade, devendo ficar pronto a construir no terceiro trimestre deste ano, e sendo previsto que entre em operação no final de 2024.

Este ativo tem a particularidade de estar a ser desenvolvido não para a injeção de energia na rede elétrica polaca, mas sim para abastecimento direto do comprador do parque.

O objetivo traçado pela Greenvolt para este ano no âmbito da sua estratégia de rotação de ativos é vender projetos e empreendimentos com uma capacidade somada de 200 MW, em Portugal e na Polónia.

Atualmente a empresa portuguesa tem em construção cerca de 300 MW de parques eólicos e fotovoltaicos em seis países.