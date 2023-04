Estrangeiros em Portugal contribuíram com 1,5 milhões de euros para a Segurança Social

O número de estrangeiros a escolher Portugal para viver não tem parado de aumentar nos últimos anos e isso reflete-se nas contribuições para a Segurança Social.

Os 630 mil trabalhadores estrangeiros deixaram nos cofres do Estado 1,5 milhões de euros, um valor que representa um aumento de quase 20% face a 2021.

Para além da vertente económica, a imigração está também a combater o envelhecimento do país.

Segundo dados do INE, citados pelo Jornal de Noticias, sem imigração só sete dos 308 concelhos do continente teriam evitado uma redução do número de habitantes.

Numa década, entre 2011 e 2021, Portugal perdeu mais de 200.000 habitantes, mas sem a chegada de estrangeiros esse número subiria para mais de 750.000.