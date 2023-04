Economia

Preço das casas sobe 14,4% para 1.484 euros/m2 em 2022

Armando Franca

De acordo com o INE, no ano passado, o preço mediano da habitação manteve­-se acima do valor nacional nas sub­regiões do Algarve (2.339 Euro/m2 ), Área Metropolitana de Lisboa (2.096 Euro/m2 ), Área Metropolitana do Porto (1.607 Euro/m2 ) e Região Autónoma da Madeira (1.571 Euro/m2 ).