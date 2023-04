Aeroporto de Berlim cancela todos os voos devido a greve

O aeroporto de Berlim-Brandenburgo cancelou todas as partidas para hoje devido à greve da equipa de segurança e controlo de passageiros convocada pelo sindicato do setor público Ver.di, noticiou a imprensa internacional.

De acordo com a agência de notícias EFE, as paragens intermitentes dos trabalhadores começaram às 03:00, horário local (02:00 em Lisboa), e prolongam-se até à próxima madrugada.

A greve está a ser realizada por funcionários das áreas de controlo de passageiros e segurança aérea e faz parte da campanha do sindicato Ver.di para exigir melhores salários e complementos salariais para os períodos noturnos e feriados, além de horas extras.

Juntamente com o dia de greve em Berlim, também foi convocada para hoje um greve parcial no aeroporto de Hamburgo, que está a afetar um terço dos voos programados.

A campanha de greves no pessoal de terra dos aeroportos alemães continua, apesar do acordo alcançado no último sábado entre o Ver.di e os empregadores para o grupo de 2,5 milhões de funcionários do setor público alemão.

Este acordo consistiu numa série de pagamentos especiais e isentos de impostos até fevereiro de 2024 para compensar a inflação e a partir de março um aumento salarial de 5,5 % que, em alguns casos, poderá ser inferior a 200 euros por mês.