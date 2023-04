Preço da eletricidade em Portugal para as famílias ficou abaixo da média europeia no segundo semestre de 2022

Portugal foi o 11.º país da União Europeia (UE) com a eletricidade mais barata no segmento doméstico no segundo semestre de 2022, abaixo dos preços médios de Espanha, da média da UE, e dos países da zona euro, calcula a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) num relatório divulgado esta quarta-feira, 26 de abril, com base em dados do Eurostat.

O preço médio global em Portugal no segmento doméstico na segunda metade do ano de 2022 foi de 0,2363 euros por kilowatt hora (kWh).



A média da UE foi 23% superior ao preço português, (0,2912 euros/kWh); ao passo que na zona euro o preço foi 27% superior ao português (0,2995 euros/kWh). O diferencial de Espanha com Portugal é de mais 48% (0,3495 euros/kWh).



O país com o preço médio mais baixo no segundo semestre foram os Países Baixos, com 0,0356 euros/kWh.

No segmento empresarial, Portugal fechou o ano com uma média de 0,1480 euros/kWh, o 5.º país da UE com o preço mais baixo. Ao passo que na UE o preço médio da eletricidade foi 50% superior (0,2219 euros/kWh); na zona euro foi de 0,2258 euros/kWh, mais 53%; e 0,2455 euros/kWh em Espanha, mais 66%.



A Finlândia foi o país que teve neste segmento os preços mais baixos, com 0,1353 euros/kWh.

A subida de preços no segundo semestre face ao homólogo foi de 2,9% no segmento doméstico, e de 7,2% no segmento não-doméstico.

Nos dois segmentos, "a redução significativa das tarifas de acesso às redes em janeiro e julho de 2022 permitiu mitigar o acréscimo de preços em Portugal, aumentando o diferencial de preços face às restantes regiões analisadas”, detalha a ERSE.