First Republic: a segunda maior falência de sempre de um banco nos EUA

O First Republic é o terceiro banco norte-americano a fechar portas em poucos meses. Os depósitos estão protegidos, mas os accionistas ficam sem nada. Trata-se da segunda maior falência de sempre de um banco nos Estados Unidos.

As 84 agências do First Republic espalhadas em oito estados norte-americanos vão ser reabertas como agências do JPMorgan Chase Bank. O maior banco dos Estados Unidos fica um pouco maior ao assumir todos os depósitos e a maior parte dos ativos do First Republic, que fecha agora as portas.

É o terceiro banco norte-americano a cair no espaço de alguns meses, a seguir ao Signature e ao Silicon Valley Bank, depois de uma fuga de capitais que chegou a atingir 100 mil milhões de dólares no início da crise.

Esta é, garante o Financial Times, a segunda maior falência de um banco nos Estados Unidos, mas os analistas acreditam que o mercado está a dar sinais que aguenta-

Desde o início do ano, o First Republic perdeu 97% do valor em bolsa. A subida das taxas fez com que o modelo de negócio, com base na concessão de crédito