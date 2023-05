Economia

Leilões de casas penhoradas disparam e DECO alerta: o pior ainda está para vir

Foram a leilão 7.945 imóveis no âmbito de processos de execução de dívidas em 2022. Depois das restrições impostas pelo Governo durante a pandemia, as ações executivas voltaram a subir e as vendas deste ano podem vir a ultrapassar as do ano passado.