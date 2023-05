José Gomes Ferreira, da SIC, e João Vieira Pereira, do Expresso, moderam o Especial Informação “CEO Banking Forum 2023”, com Paulo Moita de Macedo, presidente executivo do grupo CGD, Mark Bourke, presidente executivo do Novo Banco, João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo do BPI, Pedro Castro e Almeida, presidente executivo do Santander Totta, e Miguel Maia, presidente executivo do Millennium BCP.