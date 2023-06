Mário Centeno diz que cenário de crescimento da economia portuguesa "é exigente"

O governador do Banco de Portugal avisa que o cenário de crescimento da economia portuguesa não é “otimista”, mas sim “exigente”. Depois de apresentar as projeções económicas na semana passada, até 2025, Mário Centeno diz que é preciso promover as políticas económicas anteriores à pandemia.

Num longo artigo de opinião publicado no Jornal Público, o governador do Banco de Portugal diz que as projeções económicas acima de 2% não são otimistas, nem benevolentes. Mário Centeno alerta que é preciso responsabilidade num cenário que é exigente.

Com o título “O crescimento dos portugueses”, no texto publicado o líder do Banco Central avisa que a recessão na Alemanha pode alastrar aos restantes países da moeda única.

“A área do euro está em recessão técnica. Podemos talvez dizer que está em estagnação”, lê-se no texto.



Portugal tem acompanhado crescimento da zona Euro

Desde 2016 que Portugal acompanha o crescimento da economia da zona Euro. Mário Centeno diz mesmo que na década que termina em 2025 “vamos crescer mais de oito pontos percentuais, acima da zona Euro”.

O crescimento dos portugueses é apontado por Centeno como uma revolução silenciosa porque desde o início deste século o país reduziu o risco de pobreza aumentou as qualificações.

"Abandonámos a cauda da OCDE na percentagem de estudantes que entram no mercado de trabalho com o ensino secundário, de 40% passámos para mais de 85%", escreve Mário Centeno.

Portugal criou mais de um milhão de empregos em dez anos

Quanto à inflação, o governador realça que os choque nos preços internacionais já foram revertidos e essa reversão irá refletir-se na carteira dos consumidores.

Em 10 anos, Portugal criou mais um milhão de empregos e as previsões do Banco Central dependem das famílias, do Estado e das empresas. Centeno diz que é preciso voltar à estabilidade promovida pelas políticas e comportamentos anteriores à pandemia.