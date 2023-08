Governo mantém intenção de baixar impostos, mas com prudência

O Governo admite que é preciso e é possível baixar os impostos. Promete reduzir, mas sem romper com o compromisso das contas certas.

Mariana Vieira da Silva criticou as propostas fiscais do PSD e disse que é preciso baixar impostos com prudência.

Partidos querem reduzir impostos, mas não estão disponíveis para acordo

Menos impostos, mais rendimentos. Matemática simples apresentada pelo PSD para os primeiros episódios da nova temporada politica. Além dos sociais democratas, PS e Iniciativa Liberal também querem tabelas mais baixas de IRS, mas ninguém está disponível para um acordo.

João Torres, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, diz que a proposta do PSD “é incoerente e assenta numa mentira”.

“É enganador para os mais jovens e limita as ações do Estado para responder aos momentos de maior dificuldade”, afirma João Torres. Porfírio Silva, também do PS, garante que o partido vai “continuar a baixar os impostos”.

O vice-presidente do PSD, Leitão Amaro, questiona “o que faz o PS, que há anos diz que quer reduzir impostos”. Já Joaquim Miranda Sarmento afirma que

“no dia 20 de setembro ficará claro se o PS quer mesmo descer impostos”.

Troca de argumentos por uma mesma causa, mas sem margem para acordo. Na luta por quem dá mais no IRS, há também uma Iniciativa Liberal que dá as boas vindas aos dois maiores partidos.