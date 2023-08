Os portugueses gastam, em média, 204 euros por mês no supermercado. Portugal ocupa o décimo terceiro lugar na Europa e a Suíça é o país onde as despesas com a comida são mais altas.

Um site que analisa os dados da produção, distribuição e retalho alimentar revela que, só no ano passado, os portugueses gastaram nos super e hipermercados mais de 32 milhões de euros por dia. Este dado não quer dizer que se tenha vendido mais, mas sim que se vendeu mais caro.

Um site que atribui descontos e alerta para promoções juntou os dados estatísticos oficiais dos países e formulou um documento que mostra que, na média de todas as despesas, cada português gasta 204 euros todos os meses no supermercado. Portugal aparece no décimo terceiro lugar, já a Suíça está em primeiro na tabela.

Moldávia é país onde menos se gasta no supermercado

Espanha e Grécia estão atrás de Portugal e a Moldávia é o país europeu onde as pessoas menos gastam.

Se a contabilização for feita a nível mundial, dos 105 países analisados, Portugal aparece na posição 30 com 17% das despesas mensais a irem para a alimentação.