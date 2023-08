Gasóleo aumentou um cêntimo por litro esta segunda-feira

Há menos de dois meses que o preço do gasóleo simples começou a subir. Quer os utilizadores do site Mais Gasolina, quer os dados da Direção Geral de Energia e Geologia, mostram que foi tempo suficiente para agora se pagar cerca de 21 cêntimos a mais por litro. Esta segunda-feira ficou um cêntimo mais caro.

Já a gasolina simples manteve o preço médio da semana passada, mas ainda em menos tempo subiu 16 cêntimos. Os combustíveis estão agora nos valores mais altos do ano. Comparado ao momento mais barato, em meados de maio, a gasolina aumentou 13,5 % e o gasóleo 22%.

“Se continuar nestas proporções, chegará rapidamente aos dois euros”, disse a vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo.

Nova taxa de carbono

Uma taxa cuja subida foi descongelada no fim de julho. Ainda assim, segundo o Governo, no virar do mês os descontos na carga fiscal dos combustíveis. ainda ultrapassavam os 20 cêntimos por litro.

Já para a entidade reguladora do setor energético, o desvio entre o preço eficiente definido e os anunciados nos pórticos, foi no máximo dois cêntimos e meio na últimas 4 semanas. Isto num contexto onde a matéria prima também tem vindo a ficar mais cara.