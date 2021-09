Biden vai homenagear vítimas do 11 de setembro nos três locais dos ataques

Em Washington, a Torre de Luz ilumina o céu. As luzes estarão acesas até domingo para lembrar o ataque terrorista ao Pentágono e a explosão do Voo 93.

Este sábado, o centro das homenagens às vítimas do 11 de setembro de 2001 será Nova Iorque. A governadora do Estado anunciou a concretização de um monumento e um orçamento suplementar para a iluminação noturna do Ground Zero.

Vinte anos depois, o acesso ao local está reservado aos familiares das vítimas. Seis momentos marcarão as homenagens cronometradas com as horas a que osdois aviões embateram no World Trade Centre e acertadas com os registos do desmoronamento dos arranha-céus.

Joe Biden e a Primeira Dama são esperados na cerimónia, assim como George W.Bush, Presidente em 2001.



Ler mais: