José Penedos, condenado a três anos e meio de prisão no processo Face Oculta, entregou-se na cadeia de Coimbra.

O ex-presidente da REN apresentou provas médicas de demência e total falta de autonomia, mas a juíza do processo recusou vários requerimentos para que José Penedos não fosse conduzido à prisão.

Remeteu os pedidos e a avaliação do estado de saúde para o Tribunal de Execução de Penas, depois do parecer do Instituto de Medicina Legal.