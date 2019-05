Exame pericial e clínico a Julian Assange feito por perito português

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi visitado esta quinta-feira por um perito forense português. Duarte Nuno Vieira, também ex-Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal, fez um exame pericial e clínico a Assange.

O perito forense integrou uma equipa composta pelo professor Nils Melzer, relator especial das Nações Unidas contra a tortura e pelo psiquiatra Dr. Pau Peres.

Juntos avaliaram a condição do fundador do Wikileaks, que está detido na na prisão de Belmarsh, em Londres.

Julian Assange cumpre uma pena de 50 semanas de cadeia, por ter violado a medida de coação condicional que lhe tinha sido aplicada em 2012.

Foi detido há um mês, dia 11 de abril, pela polícia britânica na embaixada do Equador em Londres, depois do Equador ter decretado o fim do asilio político que deurou 6 anos e 10 meses.