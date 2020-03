O português Murta atua no EDP Cooljazz. Sobe ao palco no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, dia 3 de Julho.

Natural da Figueira da Foz, Francisco Murta lançou o primeiro disco EM 2019. O músico escreve e compõe as músicas que canta e toca piano, guitarra e ukelele.

No Cooljazz, atua na mesma noite que John Legend, no primeiro dia do festival.