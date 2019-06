20 antigos trabalhadores da Exxon Mobil há 10 dias em greve de fome na Venezuela

A greve de fome decorre na Plaza de La Moneda, nas proximidades do palácio presidencial de Miraflores.

Inicialmente eram 50 grevistas mas hoje estão reduzidos a duas dezenas, que dizem representar quase 6 mil antigos trabalhadores que reclamam o pagamento.

"Este problema data de 1997, de quando a ExxonMobil trabalhava na Faixa Petrolífera do Orinoco em associação com a Petróleos da Venezuela SA (PDVSA, petrolífera estatal venezuelana)", começou por explicar o porta-voz dos trabalhadores.

Pedro Amado explicou, em declarações à Agência Lusa, que a Venezuela avançou com uma queixa contra a ExxonMobil e o Estado venezuelano recebeu 5.200 milhões de dólares de indemnização.

"Pagaram a 3.800 pessoas, mas os trabalhadores que viviam nos campos, na Faixa Petrolífera do Orinoco não receberam. Quando soubemos decidimos iniciar uma luta, porque ainda há 6 mil pessoas sem receber a indemnização", disse.

A situação levou a que 1.185 viajassem, há quase 17 meses, para Caracas, onde ainda se encontram 586 em protesto.

"Fomos a todos os ministérios, esgotámos todos os recursos até que há três meses conseguimos contactar com o Presidente da República (Nicolás Maduro) que ordenou ao ministro do seu gabinete (presidencial) que encontrasse uma solução para este problema mas ninguém nos chamou nem se apresentou e por isso esta greve de fome, porque as pessoas estão desesperadas e não têm outro recurso senão fazer greve de fome", explicou.