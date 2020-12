As Fotos do Ano

É inevitável ignorar aquilo que nos tirou muito, mas também nos ensinou ao longo de 2020: a pandemia. Grande parte das imagens desta galeria são relacionadas com a covid-19: quartos de doentes, enfermeiros na linha da frente e a dor dos que vêm os seus entes queridos partirem de repente.

O desporto e a cultura sofreram um grande embate por causa da pandemia. Os estádios são agora demasiado grandes para jogos sem adeptos e os concertos e peças de teatro são, em alguns momentos, transmitidos através de um ecrã e com recurso a Internet. Ainda assim, os espetáculos com público vão regressando aos poucos, ao contrário dos festivais de música que foram adiados para o próximo ano.

O ano ficou também marcado por desastres naturais e por protestos contra os governantes de vários países e contra o racismo. Um pouco por todo o mundo, milhares de pessoas saíram às ruas para protestarem a favor daquilo que acreditam e contra o que consideram estar errado.

Como não podiam ser só más notícias, foi também um ano de conquistas para dois norte-americanos e um português em especial. Joe Biden e Kamala Harris venceram as eleições dos Estados Unidos e tomam posse no dia 20 de janeiro de 2021. Por cá, Miguel Oliveira conquistou o Grande Prémio de Portugal de Moto GP em Portimão, no Algarve.