Quais as figuras e qual o acontecimento de 2020?

Todos os anos, no meu espaço de comentário no Jornal da Noite da SIC, aos domingos, faço um balanço do ano que termina, escolhendo as figuras principais do ano, seja no plano nacional, seja no domínio internacional, bem com os acontecimentos que marcaram o ano.

Também este ano vamos dar a palavra final aos telespectadores da SIC, os quais poderão fazer as suas escolhas através de uma votação online.

As votações encerram às 13:00 do dia 26. Os resultados serão divulgados no espaço de comentário do Jornal da Noite da SIC, do próximo dia 27 de dezembro, e no site da SIC Notícias . A vossa opinião é que conta.

