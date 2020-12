Revisão da década: uma crise depois, como está a economia portuguesa?

A crise financeira já vinha de trás, mas foi na última década que mais se manifestou e impactou as poupanças dos portugueses. O défice estava em valores históricos, a dívida deixou os cofres do estado vazios e os credores perderam a confiança no país.

Chegou a troika e impôs medidas, contenções e austeridade. Portugal virou-se para o exterior, apostou no turismo e ao fim de alguns anos conseguiu inverter a tendência. Quase dez anos depois, em 2019, o Governo apresentava um orçamento com um valor de défice novamente histórico, mas desta vez por ser o valor mais baixo registado desde o 25 de Abril de 1974.

Portugal tornou-se um país mais culto e mais virado para o exterior, perdeu população e tornou-se mais envelhecido.

José Gomes Ferreira, diretor-adjunto de informação da SIC, e João Duque, professor catedrático de economia, analisam os principais acontecimentos que marcaram a economia de Portugal nos últimos 10 anos.

