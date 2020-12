As figuras e o acontecimento do ano

FIGURA NACIONAL

Num ano marcado pela pandemia de Covid-19, os profissionais de saúde são a figura nacional de 2020, com 66,3% dos votos. A seguir está a ministra da Saúde Marta Temido, com 26,1%. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, consegue 7,6% dos votos.

FIGURA INTERNACIONAL

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é a figura internacional com 41,1% dos votos. Já o Presidente eleito dos EUA, Joe Biden, consegue 37,4% e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, 21,5%.

ACONTECIMENTO NACIONAL

A pandemia de covid-19 é, claramente, o acontecimento do ano para os utilizadores que votaram no site da SIC Notícias, com 73,9% dos votos, seguindo-se “a geringonça de direita” nos Açores, com 20,3%, e só depois a investigação Luanda Leaks, com 5,8% dos votos.

FIGURA DO DESPORTO

No desporto, João Almeida é a escolha para a figura do ano, com 57,4%. O ciclista ficou em quarto lugar na geral no Giro de Itália, a melhor classificação de sempre de um português na prova italiana. Miguel Oliveira está logo a seguir, com 40,3% dos votos. O treinador Jorge Jesus consegue apenas 2,3%.