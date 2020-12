2021 já chegou em diversas partes do mundo. À exceção da Nova Zelândia e da Coreia do Norte, os tradicionais espetáculos de fogo de artifício que saúdam a chegada do novo ano, realizaram-se sem a presença do público e com transmissão televisiva.

As cores iluminaram os céus de Austrália, Tailândia e Nova Zelândia. Veja estas e outras imagens da passagem de ano nos vários pontos do mundo.