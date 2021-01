Presidenciais. Cerca de um quarto dos reclusos manifestaram intenção de votar nas eleições

Um total de 2.451 reclusos - cerca de 1/4 da população prisional - manifestaram intenção de votar nas eleições presidenciais, concluída a primeira fase do processo de voto antecipado dos reclusos, revelaram hoje os Serviços Prisionais.

Em comunicado, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) informa que, concluída a primeira fase do processo de voto antecipado dos reclusos, "manifestaram intenção de votar, inscrevendo-se na Plataforma do Voto Antecipado, 2.451 cidadãos privados de liberdade, mas usufrutuários dos seus direitos políticos".

"Esta DGRSP consciente de que é matéria de reinserção social trazer os reclusos para o círculo dos cidadãos votantes, empenhou-se profundamente, desde o período anterior às últimas eleições legislativas, em despertar na população reclusa o interesse pelos atos eleitorais", salienta a direção-geral, tutelada pelo Ministério da Justiça.

Nesta medida e logo nessa altura, refere o comunicado, "a DGRSP contactou e reuniu-se com a Comissão Nacional de Eleições e com os responsáveis do Ministério da Administração Interna (MAI) no sentido de se facilitar o voto dos reclusos, tendo-se obtido pequenas alterações nos procedimentos que muito facilitaram a inscrição dos reclusos".

Internamente, prossegue a nota da DGRSP, o diretor-geral, Rómulo Mateus, escreveu aos reclusos e determinou a elaboração de cartazes alusivos aos atos eleitorais em que se apelava à participação cívica no voto.

Os cartazes foram afixados nas zonas prisionais, esclarece a DGRSP, dizendo que igualmente foi pedido aos técnicos de reeducação e aos professores colocados pelo Ministério da Educação no interior das prisões que desenvolvessem atividades académicas alusivas ao dever da participação política, nomeadamente nas próximas eleições presidenciais.