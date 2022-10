EUA acusam Arábia Saudita de apoiar Moscovo

O governo dos EUA considerou hoje que a Arábia Saudita está a apoiar económica, moral e militarmente a Federação Russa com a sua decisão da semana passada, tomada no âmbito do OPEP+, de reduzir a produção de petróleo.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse durante um encontro com jornalistas que os EUA não querem que nenhum Estado ajude Vladimir Putin na sua guerra à Ucrânia, seja com apoio moral, militar ou económico.

"E a decisão do OPEP+ (grupo que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo com dez aliados, como a Federação Russa) foi certamente apoio económico e diria que, inclusive, cai na categoria de apoio moral e militar, porque permite (a Putin) continuar a financiar a sua máquina de fazer a guerra", disse.

Os sauditas recusaram hoje as críticas que a "acusam de alinhar" contra os EUA, depois de a recente decisão do OPEP+ de reduzir a oferta petrolífera e afirmou que aquelas "não se apoiam em factos".

A decisão de reduzir a oferta petrolífera em dois milhões barris por dia, tomada na semana passada pelo OPEP+, levou a Casa Branca a anunciar que vai rever a sua relação com Riade.

Kirby acrescentou que os EUA vão estar atentos às próximas reuniões da OPEP para ver "se os sauditas se querem envolver na guerra na Ucrânia", garantindo que alguns membros da OPEP expressaram aos EUA a sua inquietação e a sensação de se terem sentido coagidos no cartel petrolífero.