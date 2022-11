A palavra "crise" ocupa, há vários anos, um lugar de destaque no léxico dos portugueses. No início da década de 90, um dos abalos económicos mais agressivos centrou-se na região do Vale do Ave.

Com uma economia quase 100% dependente da indústria têxtil e do vestuário, a falência de dezenas de empresas lançou no desemprego milhares de trabalhadores. Trinta anos depois, recuperamos as suas histórias e vemos como evoluiu um dos mais importantes setores de atividade do país.