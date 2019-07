Missão Apollo 11 começou há 50 anos

Há precisamente 50 anos, no dia 16, pelas 9h32 minutos, hora local, o mais poderoso foguetão da história, o Saturno 5, levava para o espaço três homens e a missão Apollo.

Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins davam os primeiros passos rumo a um dos maiores capítulos da história da humanidade, a chegada à Lua.

Foi um dia sem igual que só foi possível com o esforço e a inovação de milhares de pessoas, pilotos, engenheiros, cientistas. Um deles é Werner Von Braun, um engenheiro capturado aos nazis no final da Segunda Guerra Mundial que tinha criado as bombas voadoras que tantos mataram.