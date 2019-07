Há 47 anos que o homem não pisa a lua.

Depois do sucesso tremendo com a missão Apollo 11, o programa de exploração lunar terminou em 1972 com a Apollo 17, mas nem sempre correu tudo como planeado.

Durante um procedimento de rotina na Missão Apollo 13, um tanque de oxigénio explodiu e pôs em risco a vida dos astronautas.

A corrida ao satélite natural da Terra terminou porque os norte-americanos passaram a olhar a missão como rotina e porque politicamente tinham preocupações maiores.