ESA já escolheu o primeiro "astronauta" europeu para a missão à Lua

A missão de Choné encerra a primeira fase [de recrutamento] dos mais recentes elementos do nosso corpo de astronautas, com a astronauta italiana Samantha Cristoforetti, atualmente na Estação Espacial Internacional no seu segundo voo espacial, e o astronauta dinamarquês Andreas Mogensen nomeado para o seu segundo voo, antes de apresentarmos, ainda este ano, a seleção dos nossos novos astronautas da convocatória de 2021.

Choné participará no primeiro voo da nave SLS com a cápsula Orion e o Módulo de Serviço Europeu (ESM), que fornece energia, água, oxigénio e azoto, a contribuição da ESA para o programa Artemis.

A ovelha Choné (Shaun the Sheep no original) recebeu uma importante missão: será o primeiro e único "astronauta" a dar a volta à Lua e a regressar à Terra no primeiro voo do foguetão SLS no âmbito do programa Artemis da NASA/ESA, anunciou o Diretor de Exploração Humana e Robótica da ESA, David Parker.

Tal como qualquer astronauta, Choné já começou o treino. Na imagem em cima está a experimentar a gravidade zero no veículo especial Airbus 'Zero G' A310 durante um dos voos parabólicos em 2019. Estes voos recriam as condições sem a força da gravidade semelhantes ao que acontece no espaço.

Foram estes treinos "sob a supervisão de uma equipa da ESA" que prepararam Choné para o seu papel como viajante espacial no filme "Farmageddon - A Quinta Contra-Ataca", lançado em 2019, sublinha a agência europeia.

Todas as etapas do treino da Ovelha Choné para a missão Artemis I e os preparativos para o primeiro voo do Módulo de Serviço Europeu para a Lua podem ser acompanhados no blogue da ESA.