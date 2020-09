Marte tem mais que um reservatório de água - tem toda uma rede de lagos subterrâneos

A sonda espacial Mars Express da ESA descobriu várias lagoas de água líquida sob o gelo na região polar do sul de Marte, revelou hoje a agência espacial europeia em comunicado.

Em 2018, os cientistas revelaram uma descoberta extraordinária - encontraram provas de um reservatório subterrâneo de água líquida no pólo sul marciano.

Agora, deram mais um enorme passo em frente: não há um, mas toda uma rede de lagos sob a calota polar sul, revelam os cientistas num artigo publicado na Nature.

Durante estes dois anos prosseguiram as análises aos dados enviados pela sonda. Esta semana os cientistas puderam afirmam ter detetado três novas lagoas subterrâneas, tendo a maior cerca de 20 x 30 km e é rodeada por várias lagoas menores.

A água é deverá ser extremamente salgada para que possa permanecer líquida em baixas temperaturas.

ESA

Marte terá sido - há muito, muito tempo - um planeta mais agradável

Há muitos muitos milhões de anos, Marte deve ter sido um planeta mais quente e húmido, com água a correr pela superfície, tal como a Terra primitiva. Isto antes de a atsmosfera do planeta ter sido lentamente destruída - deixando Marte com a atmosfera fina e tornando-o o planeta deserto e gelado que conhecemos hoje.

Embora não seja possível que a água permaneça estável na superfície hoje em dia, estas novas conclusões abrem a possibilidade de que todo um sistema de lagos antigos possa existir no subsolo, com milhões ou mesmo milhares de milhões de anos.

Esses seriam os locais ideais para procurar provas da existência de vida em Marte, mas são extremamente difíceis de alcançar.

Lagos subglaciais

Cá na Terra também conhecemos lagos subglaciais, como é o Lago Vostok na Antártica. Albergam ecossistemas únicos e podem fornecer analogias úteis aos cientistas que exploram como a vida pode sobreviver em ambientes extremos.

As técnicas utilizadas para analisar os dados de sondas em Marte são semelhantes às utilizadas em investigações de lagos subglaciais na Antártica, Canadá e Gronelândia.