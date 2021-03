NASA divulga novo som enviado de Marte

Há um novo som vindo de Marte. A NASA divulgou uma gravação do ruído das rodas de metal do robot "Preseverance" a deslocar-se no solo do planeta vermelho.

A gravação foi captada no dia sete de março, mas só foi agora divulgada pela agência espacial. Como se pode perceber pelo áudio, o "Preseverance" não é nada silencioso.

Os microfones a bordo do aparelho já captaram os sons do vento marciano e do ruído do laser a perfurar as pedras do solo.

As amostras captadas pelo robot vão ser analisadas mais tarde para identificar a estrutura e composição de Marte, bem como sinais de vida no planeta.