Grupo de eurodeputados apoia campanha de combate às alterações climáticas

Um grupo de 40 eurodeputados anunciou o apoio à Million Dollar Vegan, a campanha que promete doar um milhão de dólares a uma instituição escolhida pelo Papa, se o chefe da igreja Católica aceitar o desafio de abster-se de "todos os produtos de origem animal durante a Quaresma".

Entre o grupo, está a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, que se juntou a deputados de 17 países para assinar uma declaração conjunta de apoio à campanha que encoraja as pessoas a combater as alterações climáticas através de uma mudança na alimentação.

"De forma a mitigar a catástrofe climática que nos espera, devemos aproveitar todas as oportunidades de redução das emissões nocivas para o meio ambiente. Isto pressupõe também que temos de mudar a nossa dieta", disse o eurodeputado Stefan Eck, coordenador da declaração conjunta.

O eurodeputado acrescentou ainda que espera que a campanha tenha uma grande adesão, "não só pela proteção do nosso planeta, mas também pelos animais e por um sistema alimentar mais justo e seguro".

Para tirar as dúvidas, a campanha criou um kit de iniciação ao veganismo, que inclui conselhos nutricionais, sites de receitas, produtos veganos disponíveis no mercado de cada região, livros, filmes e os melhores sítios para comer fora.

A Million Dollar Vegan é protagonizada por Genesis Butler, uma ativista de 12 anos que pede ao Papa Francisco para se tornar vegan durante a Quaresma.

Aos seis anos decidiu que queria deixar de comer carne, peixe, ou qualquer alimento de origem animal. Tornou-se vegan, convenceu a família a seguir-lhe as pisadas e desde então é protagonista de palestras e eventos sobre o veganismo e sobre o impacto da pecuária para o planeta.

Com apenas 12 anos, a menina já foi distinguida com vários prémios e reconhecida pela Social Compassion in Legislation pelo trabalho desenvolvido no Capitólio do Estado norte-americano da Califórnia.