Papa responde a desafio lançado por ativista de 12 anos

No início do mês de fevereiro, Genesis Butler lançou um desafio ao Papa Francisco: abster-se de “todos os produtos de origem animal durante a Quaresma” e assim alertar para o impacto da indústria pecuária nas alterações climáticas.

A campanha vegan e ambientalista protagonizada por Genesis prometia oferecer um milhão de dólares para causas solidárias à escolha do Papa, se o chefe da Igreja católica aceitasse o desafio.

Hoje, o primeiro dia da Quaresma, recebemos a resposta do Papa.

A resposta do Papa Francisco chegou assinada pelo Assessor para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, Monsenhor Paolo Borgia.

"A Sua Santidade, o Papa Francisco, recebeu a sua carta e pediu-me que lhe agradecesse. Ele valoriza as preocupações acerca do cuidado com o mundo, a nossa Casa Comum, que a levaram a escrever-lhe. (…) O Santo Padre lembrar-se-á de si nas suas orações e enviar-lhe-á a sua bênção”.