"Pedido de desculpas reabilita imagem de Marcelo mas declaração fica tatuada"

O Presidente da República veio a público, esta quinta-feira, pedir desculpa às vítimas de abusos sexuais na Igreja católica. Em causa está uma declaração proferida há dois dias e que foi “má”.

Desde logo porque “obviamente não motiva a que as muitas vítimas avancem para essa queixa quando veem o chefe de Estado a dizer que os números apesar de tudo são poucos”, sustenta Bernardo Ferrão, acrescentando que “Marcelo percebeu que foi de facto muito grave e [por isso] acho que fez bem ter vindo pedir desculpas”.

"[Entretanto] o Presidente da República percebeu que o que disse foi muito forte. (…) Ter o Presidente da República, um católico, a fazer aquelas declarações é muito complicado e o Presidente mostrou que estava quase mais preocupado com a Igreja e com a defesa do papel da Igreja do que com as vítimas. Não sei se é isto, mas essa imagem passou, é muito má para Marcelo Rebelo de Sousa e é uma marca que lhe fica tatuada"