Vítimas de abusos na Igreja francesa queixam-se de ainda não ter recebido indemnização

As vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica francesa queixam-se da lentidão para obter as indemnizações prometidas e aproveitaram a visita de Macron ao Vaticano para exigir que o Presidente francês faça pressão junto do Papa.

Há um ano, um relatório de uma comissão independente concluiu que em sete décadas mais de 200.000 crianças foram vítimas de abusos sexuais por parte de membros do clero em França.

A Igreja Católica no país prometeu indemnizações, mas um ano depois são muitas as vítimas que garantem ainda não ter tido qualquer resposta.

No total, num ano 1.500 vítimas avançaram com pedidos de indemnização e até ao início de outubro, apenas cerca de 40 já tinham sido ressarcidas.

Para conseguir pagar estas compensações às vitimas de abuso sexual, a Igreja Católica francesa tem, por exemplo, vendido patrimonio.