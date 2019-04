As novas imagens da tragédia na Madeira

Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira, na quarta-feira à noite. Esta quinta-feira, surgiram imagens mais nítidas da tragédia e que podem ser vistas na galeria.

Feridos portugueses no acidente estão "estáveis"

Os dois feridos portugueses no acidente "estão estáveis" e não há vítimas em risco de vida. A garantia foi dada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e o vice-presidente do Governo Regional.

"Um é o motorista, que está estável, vamos estar com ele daqui a pouco. A outra vítima portuguesa era a guia, tem mais algum cuidado e tem tido esse tratamento, mas está estável também", afirmou o governante regional, citado pela Lusa.

Relativamente às vítimas estrangeiras, o vice-presidente do Governo Regional notou que, "em termos médicos, estão a evoluir normalmente".

Testemunhas acreditam que autocarro terá ficado sem travões

No local do acidente, os vestígios revelam a violência da queda e do embate do autocarro, numa habitação sutada na encosta. Os testemunhos sublinham que foi percetível a tentativa de o condutor travar, sem sucesso, a viatura.

O Governo decretou três dias de luto nacional, depois do acidente que pode ter sido causado por problema mecânico.