Embaixada alemã em Portugal disponibiliza número de emergência

A embaixada da Alemanha em Portugal disponibilizou um número de emergência depois do acidente de quarta-feira com um autocarro de turismo, na Madeira, que fez pelo menos 29 mortos, todos alemães.

A comunicado foi feito através do Twitter da embaixada, numa partilha da rede social do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. O número serve para o contacto de familiares e amigos em busca de informações sobre as vítimas do acidente.

O número foi divulgado na quarta-feira à noite e a linha direta é 030-50003000.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão viaja esta quinta-feira para a Madeira com uma equipa de médicos, psicólogos e funcionários consulares para "falar com os afetados e agradecer a ajuda" portuguesa.

O autocarro "começou a andar cada vez mais depressa, descontrolou-se e saltou"

Os testemunhos de dois ocupantes do autocarro que se despistou no Caniço, Madeira.

Motorista do autocarro que se despistou na Madeira não tinha álcool no sangue

É a conclusão da análise laboratorial ao motorista que conduzia o autocarro.