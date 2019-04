As primeiras declarações do Presidente da República na Madeira

Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se hoje à Madeira para prestar homenagem às vítimas do acidente com um autocarro de turismo. O repórter Diogo Torres acompanhou as primeiras declarações do Presidente da República, pouco depois da chegada à Madeira. O acidente de quarta-feira, no Caniço, concelho de Santa Cruz, provocou 29 mortos, todos de nacionalidade alemã.