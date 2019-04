O ministro dos Negócios Estrangeiros voltou esta quinta-feira a visitar o hospital do Funchal, agora com o homólogo alemão.

Augusto Santos Silva disse que as autoridades portuguesas estão a trabalhar com as alemãs para que o reconhecimento dos corpos seja feito com a maior brevidade.

O ministro expressou ainda condolências às famílias das vítimas mortais, em nome do Governo português.