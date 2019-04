Ainda está por concluir a identificação das vítimas mortais do acidente na Madeira

Um avião hospital, da Força Aérea alemã, transportou este sábado para Colónia doze dos treze feridos alemães que ainda estavam internados no Funchal, na sequência do acidente da passada quarta feira. Permanecem três feridos internados, um alemão e dois portugueses. O despiste do autocarro matou 29 pessoas e feriu 27.