Foi concluída esta manhã no Aeroporto da Madeira a operação de repatriamento dos 12 cidadãos de nacionalidade alemã que ficaram feridos no acidente com um autocarro turístico. As vítimas foram transportadas num avião da Força Aérea alemã.

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira informaram que o processo de transferência das vítimas de nacionalidade alemã, entre o Hospital Dr. Nélio Mendonça e o Aeroporto da Madeira, decorreu "como o previsto".