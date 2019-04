O silêncio das entidades sobre os jovens afegãos abandonados

Em março de 2017 Portugal recebeu cinco menores não acompanhados afegãos. A iniciativa foi notícia em diversos órgãos de comunicação social portugueses. No essencial, os jornais destacavam a generosidade do país, uma vez que Portugal fora o único membro da União Europeia a receber jovens afegãos sem família. A vinda dos cinco jovens era um teste à capacidade de integração do país.

O objetivo era trazer uma centena de crianças afegãs desacompanhadas.

Quando tentamos perceber as razões que impediram que este projeto pioneiro na Europa passasse da fase piloto, a maioria das entidades públicas envolvidas fecharam-nos a porta.

Foram passando a batata quente entre elas. E tivemos de voltar ao início do labirinto.

Portas fechadas

A vinda para Portugal dos cinco menores afegãos não acompanhados ecoou nos órgãos de comunicação. Foi vista, na altura, como um ato de grande generosidade por parte do Estado Português.

O assunto caiu no esquecimento. E quando tentamos recuperar os contornos desta história todas as entidade envolvidas nos fecharam a porta.

Por duas vezes o Tribunal de Família e Menores de Setúbal, responsável pelas medidas de proteção aplicadas aos cinco afegãos, nos negou o acesso ao processo.

O Ministério da Administração Interna reecaminhou-nos para a Secretaria de Estado da Igualdade. Rosa Monteiro não tinha declarações a fazer sobre este caso.

O SEF também seguiu o caminho do silêncio e não se pronunciou sobre o tema.

Por último faltava apenas o Alto Comissariado para as Migrações, que também nada acrescentou, alegando a salvaguarda dos menores, remetendo-nos para o tribunal. A primeira entidade que nos fechou as portas.

Que silêncio é este que se abateu sobre estas entidades?