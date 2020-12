Jornalista do site da SIC Notícias vence categoria do Prémio Fernando de Sousa

Mariana Teófilo da Cruz foi premiada na categoria estudante do Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa, com a reportagem "Cinco escolhidos, cinco esquecidos", feita no âmbito do projeto "Afeganistão: capital dos errantes", publicado o ano passado no site da SIC Notícias.



"Afeganistão: capital dos errantes" é um trabalho jornalístico sobre o segundo país que gera mais refugiados em todo o mundo, a seguir à Síria. Alunos, professores e jornalistas alargaram o ângulo de uma história que começa no Afeganistão e se estende a todos nós.

A SIC iniciou em novembro de 2018 o especial "Afeganistão: capital dos errantes", com uma grande reportagem de Pedro Coelho, grande repórter da SIC e professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCSH). Via Sacra – I.

O especial continuou até junho de 2019.

À equipa da SIC, composta por Pedro Coelho, Sandra Varandas, José Silva, Diana Matias e a Mariana Teófilo da Cruz, juntou-se Rúben Tiago Pereira, do então Smack, e vários alunos da NOVA FCSH que participaram na cobertura de um dos grandes temas que marcaram a atualidade.

Estes alunos, da área do Jornalismo, trabalharam ainda sob a coordenação de Carla Batista, Dora Santos Silva e Marisa Torres da Silva, ex-jornalistas e docentes da Universidade Nova.

Trabalho publicado no REC



O trabalho "Cinco escolhidos, cinco esquecidos" foi também publicado no site do REC – Repórteres em construção. O REC é constituído por professores e alunos de universidades e politécnicos portugueses de todo o país. A estes, juntam-se jornalistas de vários órgãos de comunicação social nacionais. A rede integra ainda o Cenjor.

Os trabalhos jornalísticos produzidos pelos alunos que integram o REC são emitidos mensalmente num programa que vai para o ar na Rádio Renascença e estão disponíveis no site do projeto.

Extremos: o novo projeto da equipa



A equipa responsável pelo especial "Afeganistão: capital dos errantes" está atualmente a trabalhar no projeto Extremos.

É um projeto patrocinado pela Fundação Calouste Gulbenkian que terá uma expressão multimédia e que incluirá um conjunto de grandes reportagens que a SIC emitirá em janeiro e março de 2021.

O projeto resulta de uma pareceria estabelecida entre a SIC e a NOVA FCSH e pretende mergulhar no difícil tópico do "populismo radical que alimenta a direita nacionalista e antissistema europeia" - título que esconderá derivas em direção aos extremos; em direção ao quadro que molda a extrema direita.

