Bombeiro português no Afeganistão aguarda ser substituído e deverá abandonar Cabul até quinta-feira

O bombeiro português que trabalha numa empresa britânica no aeroporto de Cabul permanece no Afeganistão.

O repatriamento ainda não aconteceu porque está à espera de ser substituído "a qualquer momento", explicou a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes. Esta previsto sair de Cabul entre esta quarta-feira e quinta-feira em direção ao Qatar.

Dentro de um ou dois dias, Portugal deixará de ter cidadãos nacionais no Afeganistão, acrescenta Berta Nunes. A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas refere ainda que todos os portugueses que se encontravam no país estavam enquadrados, seja "na delegação da União Europeia, empresas no aeroporto ou a trabalhar para a NATO".

Os portugueses que abandonaram o Afeganistão via Dubai já chegaram a Londres para regressar a Portugal. Os que saíram pelo Qatar também estão a ser transportados por outros aeroportos para os destinos finais.

