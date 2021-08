Manifestantes voltam a hastear bandeira afegã e os talibã respondem com tiros

No Afeganistão, os talibã já reprimiram as primeiras tentativas de contestação ao novo poder. Houve manifestações em Cabul e em três capitais de província. No protesto mais violento, em Jalalabad, houve feridos e mortos.

No centro de Jalalabad, os manifestantes arriaram o estandarte branco do emirado islâmico. Voltaram a hastear a bandeira afegã. Negra, vermelha e verde. Com o protesto fizeram questão de desafiar os talibã.

A contestação aconteceu na véspera de um dos mais importantes feriados do Afeganistão - o Dia da Independência - e que marca a libertação do jugo britânico. A repressão foi imediata. Os disparos dos combatentes talibã que controlam a cidade fizeram várias vítimas. Em Khost e em Kunar, outras duas capitais provinciais houve também contestação ao novo poder.

Mas na capital afegã, foi nos acessos ao aeroporto que os talibã fizeram questão de exibir a força. À coronhada e à bastonada, afastaram famílias que tentavam embarcar nos voos de repatriamento de estrangeiros.

As fotos de Marcus Yam, ao serviço de LA Times, revelam a brutalidade da patrulha militar que controla os acessos à gare.

Os disparos para afastar a multidão provocaram depois uma debandada e outra dezena e meia de feridos. Indiferentes à confusão fora dos muros do complexo, os Estados Unidos continuaram esta quarta-feira a ponte aérea para retirar milhares de pessoas de solo afegão.

Ao país, regressou o mais importante sobrevivente da velha guarda dos líderes talibã de 2001.

O mulá Abdul Ghani Baradar que negociou há ano e meio o acordo com os Estados Unidos foi recebido em festa em Kandahar. Deu já ordens para iniciar negociações para formar o novo governo que os talibã prometem inclusivo.

Na única foto das conversações preliminares, em Cabul, destaque para 3 figuras. Estão presentes o ex-presidente Hamid Karzai, o antigo responsável pela reconciliação nacional Abdullah Abdullah e o líder da rede Haqqani, considerada uma organização terrorista por Washington.