Bombeiro português ainda continua no Afeganistão

O bombeiro português que trabalha numa empresa britânica, no aeroporto de Cabul, ainda continua no Afeganistão.

A secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, contactada esta quinta-feira pela SIC, diz que o bombeiro está à espera de ser substituído por americanos e, por esse motivo, o repatriamento ainda não aconteceu.



No entanto, refere que o regresso está para breve, podendo ainda demorar entre um a dois dias.

Na quarta-feira, Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, explicava que em breve Portugal deixará de ter cidadãos nacionais no Afeganistão, acrescentando ainda que todos os portugueses que se encontravam no país estavam enquadrados seja "na delegação da União Europeia, empresas no aeroporto ou a trabalhar para a NATO".

Situação no aeroporto de Cabul está agora mais normalizada

Depois de dias complicados no aeroporto de Cabul, a situação está agora mais normalizada. Os portugueses, 16 ao todo, têm conseguido abandonar o país em segurança. Ultimamente com destino a Doha, no Qatar.

A participação de Portugal, passa agora pelo acolhimento de 50 refugiados do Afeganistão. Trinta colaboravam com a NATO. Vinte cooperavam com os serviços da União Europeia.

De acordo com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, "Portugal participará no esforço que nós fazemos no âmbito das Nações Unidas, da União Europeia e da NATO, para garantir proteção a todos aqueles que colaboraram connosco ao longo destes anos e que sintam a sua vida em perigo. Já estamos no plano técnico, e neste momento, para identificação de necessidades mais urgentes, no que diz respeito à proteção dessas pessoas, está praticamente garantida."

​​​​​​Veja também: